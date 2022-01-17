Париж, 17 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 278 129 случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

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За сутки от COVID-19 умерли 119 жителей Франции.

Кроме того, во Франции госпитализированы 24 887 человек. Из них 3852 пациента занимают койки в отделениях интенсивной терапии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в стране насчитывается 25 компаний-единорогов.

Подробнее в материале:Макрон назвал число компаний-единорогов во Франции