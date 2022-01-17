Ростов-на-Дону, 17 января 2022, 10:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев 27 января встретится с представителями СМИ в формате пресс-конференции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
На сайте донского правительства указано, что пресс-конференция донского губернатора состоится в онлайн‑ и оффлайн-форматах. Тема встречи с журналистами — «Итоги социально-экономического развития Ростовской области в 2021 году».
Число участников пресс-конференции в зале ограничено в связи с угрозой распространения коронавируса. Прямая трансляция будет организована на официальном сайте правительства Ростовской области.