Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 27 января встретится с представителями СМИ в формате пресс-конференции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области Пресс-конференция губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича

На сайте донского правительства указано, что пресс-конференция донского губернатора состоится в онлайн‑ и оффлайн-форматах. Тема встречи с журналистами — «Итоги социально-экономического развития Ростовской области в 2021 году».

Число участников пресс-конференции в зале ограничено в связи с угрозой распространения коронавируса. Прямая трансляция будет организована на официальном сайте правительства Ростовской области.