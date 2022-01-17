Ижевск, 17 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ижевске с начала зимнего сезона выявили 190 нарушений в связи с несвоевременной уборкой дворов и кровель жилых домов от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки угрожают прохожим

Так, 104 нарушения связаны со скользкими и неубранными от снега придомовыми территориями, 73 касаются снежных навесов и сосулек на крышах домов и нежилых помещений, также выявлено 13 фактов складирования снега н непредназначенных для этого территориях, например, на детских площадках.

По данным фактам составлено 105 проколов об административных правонарушениях, к ответственности в виде штрафа привлекли 36 виновных лиц.

В мэрии напомнили, что размер штрафа для граждан составляет от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске и Глазове за две недели января выпало около месячной нормы осадков. Синоптики ожидали, что в период с 14 по 16 января в республике выпадет еще около 50−70% месячной нормы осадков.

Читайте также: В Ижевске за две недели выпало около месячной нормы осадков