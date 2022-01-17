Аблязов ответил на вопрос о финансировании протестов в Казахстане
Париж, 17 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Проживающий во Франции беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что не финансировал массовые протесты в Казахстане.
По его словам, он не имел отношения к первым акциям протеста 2 января, но призвал протест расширить 3−4 января, когда власть уже пошла людям на уступки.
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Как сообщало ИА REGNUM, Мухтара Аблязова, бывшего руководителя «Банк Туран Алем», на родине признали виновным в убийстве бизнес-партнера в 2004 году, а также в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка с ущербом в размере $7,5 млрд. Себя он провозгласил лидером казахстанского «протестного движения».
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