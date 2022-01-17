Воронеж, , 10:32 — REGNUM Уголовное дело возбудила полиция по обстоятельствам автоаварии в Воронежской области, где 16 января погибли три человека, а маленькая девочка получила травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 17 января руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело возбуждено следственным отделом ОМВД России по Новоусманскому району по ч.5 ст.264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия, выполняются иные следственные действия», — уточнила представитель ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января около 19:40 на 530 км автодороги М4 «Дон» в Новоусманском районе столкнулись автомобиль BMW и большегруз MAN. На месте погиб водитель легкового автомобиля и его двое пассажиров, мужчина и женщина. Травмы получила пятилетняя девочка, пассажирка BMW.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Воронежем