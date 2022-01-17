Чебоксары, 17 января 2022, 10:32 — REGNUM В Чувашии будут принимать «соответствующие решения» при срыве договорённостей со стороны муниципальных образований, в том числе при разработке и представлении графиков о проведении закупок. Об этом заявил на планёрке 17 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе обсуждения глава госслужбы по тарифам и конкурентной политике Надежда Колебанова доложила, говоря о планах-графиках заказчиков, что семь муниципалитетов не внесли в срок данные в региональную систему. Это города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Вурнарский, Ибресинский, Козловский, Красноармейский и Шумерлинский районы.
Он ещё раз напомнил об «очевидных вещах», которые «идут в положительном тренде» в рамках бюджетной политики и обеспечении качественными услугами на территориях муниципальных образований.
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