Чебоксары, 17 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Чувашии будут принимать «соответствующие решения» при срыве договорённостей со стороны муниципальных образований, в том числе при разработке и представлении графиков о проведении закупок. Об этом заявил на планёрке 17 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Олег Николаев

В ходе обсуждения глава госслужбы по тарифам и конкурентной политике Надежда Колебанова доложила, говоря о планах-графиках заказчиков, что семь муниципалитетов не внесли в срок данные в региональную систему. Это города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Вурнарский, Ибресинский, Козловский, Красноармейский и Шумерлинский районы.

«Мы много раз говорили об этом. Я не знаю, как ещё вам объяснять. Единственное, что могу сказать: время уговоров закончится когда-нибудь, потом просто-напросто не обижайтесь за те принимаемые меры, которые будут реализовываться по отношению к вам и вашим подчинённым», — пообещал глава Чувашии Олег Николаев.

Он ещё раз напомнил об «очевидных вещах», которые «идут в положительном тренде» в рамках бюджетной политики и обеспечении качественными услугами на территориях муниципальных образований.

«На неисполнение будем очень серьёзно реагировать. Прошу ещё раз доложить по муниципальным образованиям и тогда будем погружаться и уже принимать соответствующие решения», — сказал руководитель региона.