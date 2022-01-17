Уфа, 17 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Принять меры по соблюдению безопасности во время богослужений в дни празднования Крещение Господня и обеспечить благоустройство всех купелей в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Крещение

«Каждый муниципалитет должен это создать: прорубь, спуски нормальные, подходы, где-то палатку поставить, где-то чай может будут раздавать. Это очень важно. Много людей идут на это действо. Прошу это отработать. Прошу также МЧС обеспечить безопасность проведения, чтобы у нас никаких печальных случаев не было», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 19 января православные христиане отметят Крещение Господне. В Башкирии намерены подготовить 98 купелей.