Мурсия, Испания, 17 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Мэр Тотаны Хуан Хосе Карновас умер в возрасте 63 лет после осложнений, вызванных COVID-19. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на горсовет Тотаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Карновас был помещен в отделение интенсивной терапии больницы в Мурсии в конце декабря 2021 года.

В течение многих лет мэр Тотаны также проходил лечение от лейкемии.