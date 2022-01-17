Москва, 17 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В нынешнем году крещенские морозы не ожидаются ни в одном регионе России, исключая север Чукотки». Об этом 17 января заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

«Близится период крещенских морозов. А существуют ли они вообще? По оценкам метеорологов, которые базируются на данных инструментальных наблюдений, ни в одном регионе страны не удается выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов. В этом году кроме Чукотки, и то севера, в общем-то не будет отрицательных значений аномалий, 80% территории страны будет занимать класс температуры выше нормы, причем существенно», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что на эти показатели не влияет глобальное потепление, так как метеорологи не могли выявить в России крещенские морозы и до него.

«Статистики, которая говорила бы о существовании крещенских морозов, нет не только в период глобального потепления. Если анализировать данные за первую половину XX века, когда оно практически не сказывалось, метеорологи даже не вывели его. О нем начали говорить в конце 60-х — начале 70-х годов. За этот отрезок времени не удается выявить крещенских морозов ни в одной точке страны», — пояснил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномально тёплая для января температура воздуха ожидается в начале недели в Москве.