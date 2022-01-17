Сеул, 17 января 2022, 10:29 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»
По их словам, коронавирус выявлен у 22 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил и морской пехоты.
Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1810.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3653.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3859 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 696 032.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 3,8 тыс. носителей коронавируса