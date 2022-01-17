Сеул, , 10:29 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

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По их словам, коронавирус выявлен у 22 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил и морской пехоты.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1810.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3653.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3859 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 696 032.

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