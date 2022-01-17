Сеул, 17 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 22 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил и морской пехоты.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1810.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3653.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3859 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 696 032.

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