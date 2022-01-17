Москва, 17 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В трёх столичных аэропортах задержали и отменили 33 авиарейса. Об этом 17 января сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Skitterphoto В аэропорту

По данным онлайн-табло, во «Внуково» 11 рейсов задержано, в «Домодедово» девять рейсов задержано, два отменено, в «Шереметьево» семь задержано, четыре отменено. Уточняется, что данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.