Пермь, 17 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Недалеко от Перми выявлена несанкционированная свалка непроданных новогодних елок. Об этом сообщает Пермское лесничество.

Dirty.ru Елка

«Безжалостно и безответственно к главному символу Нового года поступили нерадивые продавцы новогодних елей, свалив их в лог неподалеку от СНТ «Подосиново» Кондратовского сельского поселения», — сказали в лесничестве.

В лесхозе подчеркнули, что новогодние деревья любых размеров можно сдать в пункты «Разделяю сердцем». Акция продлится до 1 февраля. Жителям тех населенных пунктов, в которых нет пунктов сбора деревьев, живые и искусственные елки следует оставлять на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов.