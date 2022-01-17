Элиста, 17 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Элисте многоквартирные дома на двух улицах остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Элиставодоканал» 17 января.

Krd.ru Коммунальная авария

Аварийная бригада работает на месте утечки на водопроводной линии на улице Городовикова. На время ремонта организован подвоз воды жильцам домов водовозом.

Частично остались без воды жители многоквартирных домов на улицах Городовикова и Илишкина.