Мельбурн, Австралия, 17 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Клэр Лю в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

Во втором круге турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Ясмине Паолини (Италия).

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