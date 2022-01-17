Страсбург, Франция, 17 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Нового председателя Европарламента изберут на сессии, которая открывается 17 января в Страсбурге. Выборы пройдут 18 января, следует из повестки сессии.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Прежний спикер Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет из-за тяжёлых осложнений, связанных с дисфункцией иммунной системы. Как сообщало ИА REGNUM, 14 января его похоронили в Риме с государственными почестями.

Сессия откроется двухчасовой мемориальной церемонией, посвященной Сассоли. Участвовать в ней будет президент Франции Эммануэль Макрон.

Полномочия главы Европарламента временно перешли к депутату от Мальты, юристу Роберте Метсоле. Основными претендентами на место спикера считают Метсолу и заместителя руководителя группы «Зеленых» в Европарламенте Алис Ба Кунке из Швеции.

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