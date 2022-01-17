Москва, 17 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Блогер и визажист Гоар Аветисян рассказала о расставании с супругом Сергеем. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот Instagram Гоар Аветисян

https://www.instagram.com/p/CYw9bBTMMLu/

«Я так больше не смогла… Я до последнего верила, что наш союз будет до самой старости и как круто, когда люди полные противоположности друг друга», — поделилась Аветисян. Визажист призналась, что «в самый трудный период» её жизни она «была морально и физически одна». «Это было моей последней точкой. До этого их было много», — объясняет она.

Добавим, что для Гоар Аветисян брак с Сергеем стал вторым. Об их романе стало известно уже после того, как у пары родился сын.