Южно-Сахалинск, 17 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На Сахалине после ложных минирований зданий школ 17 января началась доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Rafael Mizrahi Бомба

Читайте также: На Сахалине после сообщений о бомбе кинологи обследовали 20 зданий школ

Сотрудники следственного управления совместно с другими специалистами приняли участие в осмотре образовательных учреждений. Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 17 января по системе 112 поступила информации о минирований 20 зданий школ. Их обследовали кинологические расчеты. Детей и преподавателей в школах не было, так процесс обучения переведен на дистанционный режим.