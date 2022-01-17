Тбилиси, 17 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 29 711 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3656 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 999 343 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 931 507 победили инфекцию, в том числе 3066 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 481 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4500 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2092.

Днём ранее в Грузии в ходе 51 838 исследований выявили 5504 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3304 человека, скончались 24 пациента с COVID-19.