Ташкент, 17 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Узбекистане было впервые за все время пандемии выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (1037). Об этом 17 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 206 122.

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончалось три пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 1518.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 199 193 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 912 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.