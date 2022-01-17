Якутск, , 10:30 — REGNUM С повестки заседания Госсобрания Якутии снят проект документа о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Соответствующее решение было принято с подачи заместителя председателя регионального парламента Александра Жиркова, который 17 января проводил сессию вместо спикера Алексея Еремеева, сообщил политобозреватель Виталий Обедин.

Заместитель председателя Госсобрания Якутии Александр Жирков Пресс-служба Госсобрания Якутии

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«Повестку утверждает председательствующий. Я снял вопрос в виду его недостаточной проработанности. С моим мнением председатель комитета согласился. Вопрос снят не окончательно», — пояснил Александр Жирков.

Виталий Обедин удивлён реакцией депутатов на это неожиданное решение. Никто не стал возражать, несмотря на остроту вопроса — в Якутске от нападения собак перед новогодними праздниками погибла женщина. Политолог также подчеркнул, что по его мнению, Александр Жирков, принявший такое решение, не может оценить доработанность поправок, так как ни разу не участвовал в их обсуждении.

«К слову, любой депутат вправе потребовать включить вопрос в повестку и свое требование поставить на голосование», — напомнил народным избранникам политобозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Якутского научного центра СО РАН, доктор биологических наук Михаил Черосов готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросит приостановить действие «закона Бурматова» и вернуться к прежнему порядку регулирования численности бродячих собак.

Под обращением к главе государства учёный намерен собрать подписи жителей Якутии. Главный пункт обращения касается разрешения гуманно умерщвлять собак, у которых нет хозяев.