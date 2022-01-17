Сретенск, Забайкальский край, , 10:19 — REGNUM Прокуратура Сретенского района Забайкальского края поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Сретенска, который проявил преступную небрежность и выехал на дорогу на летних шинах, что привело к трагедии. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает 17 января пресс-служба ведомства.

ДТП Mytaganrog.com

Суд установил, что 24 февраля 2021 г. в дневное время обвиняемый управлял автомобилем Toyota Vitz, на котором были установлены шины с летним рисунком протектора, остаточная высота рисунка которого составляла менее 4 мм. В центре Сретенска водитель допустил занос транспортного средства и наезд на двух 16-летних учащихся профессионального образовательного учреждения, которые шли по обочине дороги с учебы.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил травмы, не совместимые с жизнью.

Суд признал водителя виновным и приговорил к наказанию в виде 2 лет 10 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, с в пользу матери погибшего с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей и затраты на захоронение.

Как сообщало ИА REGNUM, санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до трёх лет.

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