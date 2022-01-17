Пермь, , 10:18 — REGNUM Арбитражный суд назначил стоимость участка на ул. Карпинского, который подлежит изъятию для муниципальных нужд в связи с реконструкцией магистрали. Об этом сообщает издание business-class.su.

Департамент земельных отношений ценил участок в 439 тыс. рублей. Собственник не согласился с такой оценкой и оспорил ее. В рамках судебного разбирательства проведена экспертиза. По ее результатам судебная инстанция назначила цену выкупа участка в 1,9 млн рублей.

Изымаемый земельный участок имеет площадь 522 квадратных метра. На нем расположена автозаправка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми власти изымают земельные участки для реконструкции улицы