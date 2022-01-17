Вальядолид, Испания, 17 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко был переизбран на пост лидера региональной ячейки «Народной партии». Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Кандидатура Маньюэко получила поддержку 98,26% делегатов на XIV съезде регионального отделения.

Таким образом, политик был переизбран в отсутствие других кандидатов. На предыдущих выборах в 2017 году Маньюэко удалось победить лишь во втором туре.