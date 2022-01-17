Сочи, Краснодарский край, , 10:15 — REGNUM Рейс авиакомпании «Победа» из Сочи в Екатеринбург был задержан из-за отказавшегося надевать маску пассажира. В результате мужчину сняли с рейса и доставили в отделение полиции.

Международный аэропорт Сочи Aer.aero

Очевидцы рассказывают, что двоих пассажиров, мужчину и его спутницу, попросили надеть маски, когда они поднялись на борт. Они ответили, что сделают это позже, однако маски так и не надели. Когда бортпроводник обратился к ним с этой просьбой повторно, мужчина устроил скандал.

В результате самолёт, который уже выруливал на взлетную полосу, развернули в аэропорт, пассажира сняли с рейса и с полицией доставили в отделение. На нарушителя составлен протокол, сообщили «Вести Сочи». Рейс был отправлен по маршруту с задержкой.