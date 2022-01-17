София, 17 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло к рассмотрению план поэтапного повышения минимальной заработной платы работникам государственных предприятий и коммунальных структур страны. Об этом 17 января сообщило Болгарское телевидение со ссылкой на руководство Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ).

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Как отметили в пресс-службе КНСБ — крупнейшей организации болгарских профсоюзов, подобное решение было принято в ходе неформальной встречи главы этой структуры Пламена Димитрова с министром финансов Болгарии Асеном Василевым.

По некоторым данным, стороны достигли соглашения, по которому с 1 марта и с 1 июля нынешнего года официальная София увеличит минимальную зарплату на 10−15%.

«Многие трудоустроенные болгары живут за чертой бедности, эту постыдную практику необходимо искоренить», — резюмировал П. Димитров.

Предполагается, что новый документ будет обсужден на ближайшем заседании Совета министров Болгарии 20 января.