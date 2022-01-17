«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра
Москва, 17 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 17 января сайт Гидрометцентра России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зима в Москве вполне комфортная, только если нет ветра
Метеорологи отметили потенциальную опасность погоды, предупреждение будет действовать до 21:00 18 января. Кроме того, до 12:00 завтрашнего дня действует предупреждение и по гололедице.
Аналогичный уровень погодной опасности объявлен и в Московской области.