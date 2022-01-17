Москва, 17 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 17 января сайт Гидрометцентра России.

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Метеорологи отметили потенциальную опасность погоды, предупреждение будет действовать до 21:00 18 января. Кроме того, до 12:00 завтрашнего дня действует предупреждение и по гололедице.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен и в Московской области.