Нью-Дели, 17 января 2022, 10:13 — REGNUM Специальную вакцину от штамма коронавируса «Омикрон», которая будет готова в течение одного-двух месяцев, создает фармацевтическая компания из Индии Gennova Biopharmaceuticals. Об этом 17 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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По словам последних, после проведения недолго тестирования, указанную вакцину можно будет применять в качестве бустерного препарата.

Также указывается, что создатели вакцины уже представили индийскому регулятору результаты первых двух этапов испытаний препарата, проведенных в конце 2021 года, по результатам которых препарат был признан безопасным для применения.

При этом отмечается, что в случае окончательного утверждения указанный препарат станет будет первой в Индии мРНК (матричной) вакциной, которая адаптирована к штамму «Омикрон» и которая будет являться аналогом препаратом, создаваемым американскими компаниями Pfizer и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) спрогнозировали, что в России пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» может произойти 22 января.