Нью-Дели, , 10:13 — REGNUM Специальную вакцину от штамма коронавируса «Омикрон», которая будет готова в течение одного-двух месяцев, создает фармацевтическая компания из Индии Gennova Biopharmaceuticals. Об этом 17 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам последних, после проведения недолго тестирования, указанную вакцину можно будет применять в качестве бустерного препарата.

Также указывается, что создатели вакцины уже представили индийскому регулятору результаты первых двух этапов испытаний препарата, проведенных в конце 2021 года, по результатам которых препарат был признан безопасным для применения.

При этом отмечается, что в случае окончательного утверждения указанный препарат станет будет первой в Индии мРНК (матричной) вакциной, которая адаптирована к штамму «Омикрон» и которая будет являться аналогом препаратом, создаваемым американскими компаниями Pfizer и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) спрогнозировали, что в России пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» может произойти 22 января.