Пенза, , 10:15 — REGNUM В Пензенской области среди жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, организована углубленная диспансеризация по выявлению нарушений в работе сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. До 1 апреля 2022 года пройти ее должны 80 тыс. человек, заявила начальник отдела организации медпомощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева.

Диспансеризация Https://adm44.ru

Программа углубленной диспансеризации перенесших COVID-19 пациентов стартовала в стране с 1 июля 2021 года. Обследование проводится не раньше, чем через 60 дней после выздоровления. На первом этапе измеряют сатурацию, проводят тест с шестиминутной ходьбой, общий и биохимический анализы крови, спирометрию, рентген грудной клетки для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию в тяжелой и средне-тяжелой формах. На втором этапе — эхокардиография, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

В 2021 году углубленную диспансеризацию прошли более 19 тыс. жителей Пензенской области. 50% пациентов были направлены на амбулаторное лечение под контролем врача-терапевта, порядка 22% — к врачам узких специальностей, еще 130 человек — на восстановительное лечение в условиях стационара.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 14 января число подтвержденных заражений коронавирусом составляло 104 294 случая.

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