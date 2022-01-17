Пермь, 17 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Прокуратура обжаловала решение суда по делу о халатности, возбужденного в отношении бывшего руководителя Управления капитального строительства Пермского края, сообщают СМИ. Жалоба принята к рассмотрению.

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Напомним, уголовное дело касалось срыва работ по укреплению реки в Усть-Качке. Экс-главу УКСа обвинили в превышении должностных полномочий, но затем переквалифицировали действия на халатность, а впоследствии дело прекратили за сроком давности.

Прокуратура требовала для фигуранта уголовного дела шесть лет лишения свободы. Решение суда о прекращении дела ведомство не устроило, и оно подало апелляцию.