* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:07 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что надеются открыть все школы для девочек в стране в наступающем году солнечной хиджры (с 21 марта). В настоящее время, за исключением нескольких провинций, школы открыты только для девочек с первого по шестой классы.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил Associated Press, что структуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сфере образования стремятся открыть классы для девочек в новом году солнечной хиджры. Он пояснил, что образование для девочек и женщин связано с «проблемой возможностей».

По его словам, девочки и мальчики должны обучаться раздельно, и самым большим препятствием было отсутствие подходящих помещений для девочек.

Пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в густонаселенных районах недостаточно иметь отдельные классы для мальчиков и девочек и необходимо разделить школьные здания.

Хотя обучение для девочек и мальчиков было организовано в отдельные смены до прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили посещать их взрослым девочкам.

Открытие школ и признание права девочек на образование является одним из главных требований международного сообщества к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое до сих пор не признано ни одной страной, не принимает на работу женщин во многие государственные учреждения. Это вызвало массовые протесты и критику.

Однако радикалы неоднократно заявляли, что они «не возражают против обучения девочек и женщин» и что им разрешено работать в соответствии с «исламскими законами». При этом критики утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на практике игнорируют права женщин и девочек в различных областях.