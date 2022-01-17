Мадрид, 17 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретится в ближайшие дни в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники во внешнеполитических ведомствах.

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Альбарес отправится в столицу США 17 января, а сама встреча пройдёт 18−19 декабря. Сразу после этого Альбарес вернётся в Мадрид.

Это первый официальный визит Альбареса в рамках его должности в Вашингтон.