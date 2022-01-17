Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожарные спасли из горящего кафе не менее десяти котов и енотов. Двое питомцев погибли в огне. Об этом сообщили организаторы антикафе.

Кот у окна Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«С потолка в таз с водой упала лампа, случилось короткое замыкание. <…> Полностью выгорели помещения карантина и стационара, разгромлен голубой зал. [Кафе] в том виде, в каком вы его знали, больше не существует», — написали организаторы в социальных сетях.

Часть животных находится на лечении в ветеринарной клинике, часть — в домашних условиях.