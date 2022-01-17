Москва, 17 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в республике. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Отмечается, что в СМИ до настоящего момента продолжается обсуждение расследований данных уголовных дел. В этой связи поручено представить исчерпывающий доклад о проведенной в рамках расследования работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетняя жительница Ижевска попала в сексуальное рабство к представителям одной из группировок. Кроме того, сообщалось о возможных налоговых преступлениях.

В конце ноября 2021 года Бастрыкин уже поручал главному следователю Удмуртии доложить обо всех фактах, которые были изложены в статьях некоторых средств массовой информации.

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