Сочи, Краснодарский край, 17 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Перебои с водоснабжением произошли в ряде районов Сочи из-за технологического сбоя на водозаборном комплексе 16 января, об этом сообщили в МУП «Водоканал Сочи».

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Под ограничения попали жители микрорайона Новый Сочи, КСМ, Верхний Юрт и центра города. Как сообщается, на оборудовании водозаборных комплексов центра Сочи произошёл технологический сбой, в результате агрегаты, обеспечивающие подачу ресурса населению, не могут включиться на полную мощность.

На 23:15 16 января технологический сбой на водозаборном комплексе центра Сочи был устранен.

Добавим, что на утро 17 января специалисты сочинского водоканала устраняют две нештатные ситуации на водоводах — в Лазаревском и в Центральном районах, обе аварии планируют устранить в кратчайшие сроки.