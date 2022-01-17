Торонто, Канада, 17 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Геймеры из организации Logistics Organisation for General Improvement (L.O.G.I.) начали бастовать против разработчиков игры Foxhole и требовать их изменить внутриигровую систему логистики. Об этом 17 января пишет Kotaku.

Lyncconf Games Геймер

В рамках забастовки около 1800 геймеров перестанут выполнять свои функции логистов, что сильно скажется на игровых сражениях. Как отмечают представители L.O.G.I., они хотят лишь адекватного диалога с разработчиками и изменения некоторых особенностей системы логистики в Foxhole.

Однако создатели проекта из студии Siege Camp пока никак не отреагировали на действия игроков.

Напомним, что Foxhole — это многопользовательская игра, в которой отряды геймеров сражаются на непрекращающейся онлайн-войне. В ведении боевых действий участвуют как рядовые солдаты, так и отряды логистов — они занимаются поставкой боеприпасов на передовую и без их участия война попросту невозможна.