17 января 2022 | Время чтения 5 мин

По мере все большего сближения двух авторитарных сверхдержав Запад должен дать коллективный ответ, начиная с единого фронта перед лицом растущей угрозы со стороны России для Украины.

Максим Исаев, , 10:30 — REGNUM В последние десятилетия холодной войны Советский Союз и Китай практически не сотрудничали и не взаимодействовали. Москва смогла добиться гораздо более широкого глобального военного присутствия, она преследовала более высокий уровень амбиций по навязыванию своей идеологии другим, тогда как экономика СССР была гораздо более мощной. Руководство КНР, напротив, занималось прежде всего внутренними проблемами, изо всех сил пытаясь (и в конечном счете сумев) вывести большую часть своего огромного населения из бедности и построить экономику, которая могла бы поддерживать такой уровень жизни. Окончательный раскол между двумя коммунистическими державами произошел к началу 1960-х годов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Мир изменился, и сегодня наблюдается все большее сближение между Москвой и Пекином, которое совсем недавно проявилось в решительной поддержке Пекином возглавляемой Россией «интервенции» в Казахстан, где бушевали гражданские протесты, пишет адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье, вышедшей 16 января в Bloomberg.

Насколько серьезны эти отношения и что они означают для США и их демократических союзников?

Россия и Китай разделяют «давние традиции авторитарного правления и коммунистической идеологии». И та, и другая страна испытывают неприязнь к любым международным действиям, позволяющим вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, особенно когда такое вмешательство связано с нарушением прав человека. Так, председатель КНР Си Цзиньпин заверил российского лидера Владимира Путина в «решительном противодействии Китая любым попыткам внешних сил спровоцировать беспорядки и спровоцировать «цветные революции» в Казахстане». В Совете Безопасности ООН они обычно голосуют синхронно, совместно, накладывая вето на резолюции по широкому кругу вопросов, от Сирии до Венесуэлы и Мьянмы.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

В дипломатическом плане Китай и Россия заинтересованы в создании новых международных организаций в качестве альтернативы созданным после Второй мировой войны Бреттон-Вудским институтом под руководством США. К ним относятся Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит шесть бывших советских республик, Шанхайская кооперативная организация — крупнейшая неправительственная группа в мире по численности населения государств-членов — и новая азиатская группа свободной торговли Всестороннее региональное экономическое партнёрство.

Затем следует указать на все более плотные отношения в военной области. Так, осенью 2018 года на границе России и Китая прошли крупнейшие военные учения со времен окончания холодной войны, получившие название «Восток-2018». В их приняли участие более 300 тыс. российских и китайских военнослужащих, почти 40 тыс. транспортных средств, 80 боевых кораблей и тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. На них присутствовали и Си, и Путин. Поражают рекламные фотографии российских и китайских солдат, обнимающихся после совместных учений.

Российские и китайские военные корабли регулярно проводят совместные учения не только в северной части Тихого океана, где маневров можно было бы ожидать. Напротив, такие корабли были развернуты в Восточном Средиземноморье, Северной Атлантике и Балтийском море — в самом сердце Европы. Что касается сотрудничества в космическом пространстве, страны недавно объявили о совместных планах по созданию пилотируемой станции на Луне.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2021» Mil.ru

Естественно, есть области, в которых между странами наблюдаются разногласия и конкуренция. Например, Москва и Пекин не придерживаются одного взгляда на вопросы климата: Китай занимает более прогрессивную позицию в отношении сокращения выбросов углерода. Москва стремится прочно привязать бывшие советские республики Центральной Азии к России, в то время как КНР добивается расширения отношений в сфере экономики и безопасности со многими из них. Китай упорно добивается того, чтобы играть ключевую роль в Афганистане вслед за уходом оттуда США, при этом Россия менее склонна вмешиваться в дела республики, учитывая собственный непростой опыт.

Но в геополитическом смысле две страны дополняют друг друга. У Китая огромное население, ему не хватает жизненно важных природных ресурсов, таких как нефть, но страна обладает мощной и диверсифицированной экономикой и сильным влиянием в большей части Восточной Азии и в Африке к югу от Сахары. В России наблюдается сокращение населения, однако страна обладает огромными природными ресурсами в виде нефти и газа, ее экономика плохо диверсифицирована. Тем не менее Москва пользуется значительным влиянием в некоторых частях Европы, Центральной Азии и на Кавказе. Вместе РФ и КНР составляют грозную пару.

С точки зрения США и Запада, этот все более плотный кондоминиум вызывает тревогу, особенно если Си и Путин станут активнее координировать курс обеих стран, пойдут на совместное использование военных баз, предложат друг другу некоторые экономические уступки и обменяются военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И МИД России

Более тесные китайско-российские связи окажут серьезное влияние на множество важных проблем, стоящих перед международным сообществом, от Тайваня и Украины (которые Китай и Россия считают своими своенравными провинциями) до глобальных прав человека и распространения ядерного оружия Северной Кореей и Ираном.

В ответ США необходимо подтолкнуть глобальные демократии к единству целей перед совместными действиями Москвы и Пекина. Ключевые элементы должны включать втягивание Индии в орбиту Запада через торговое и военное сотрудничество; укрепление сотрудничества в области кибербезопасности между технодемократиями; создание новых организаций свободной торговли (о, где же Транстихоокеанское партнерство, когда оно так нужно?); и укрепление безопасности и многонациональных институтов, таких как НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

По мере все большего сближения двух авторитарных сверхдержав Запад должен дать коллективный ответ, начиная с единого фронта перед лицом растущей угрозы со стороны России для Украины.