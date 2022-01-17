Москва, 17 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Некоторые объекты Северного дублёра Кутузовского проспекта готовы на 85%, сообщил 17 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

Он рассказал, что в 2021 году строительство вошло в активную фазу.

«В строительство новой трассы инвестируют более 50 млрд рублей. В настоящее время собрано и поднято на временные опоры пролетное строение эстакады, которая в будущем позволит заехать на СДКП с внешней стороны МКАД. Кроме того, полностью собрано металлическое пролётное строение эстакады позволяющей съехать с дублера на внешнюю сторону кольцевой дороги. Его готовность оценивается в 85%», — сказал он.

Заместитель мэра надеется, что дорогу сдадут своевременно.

Прокладка тоннеля под Молодогвардейской улицей также продвигается интенсивно, рассказал Ефимов. Он рассказал, что сейчас рабочие армируют и бетонируют рамповый участок и наносят гидроизоляцию на плиты основания тоннеля.