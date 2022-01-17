Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Движение против проверок иммунных сертификатов у посетителей поддержали в Санкт-Петербурге уже 156 организаций. Об этом сообщил ресторатор и организатор протеста Александр Коновалов в своём профиле в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе в фуд-корт

Акция против проверок QR-кодов для посещения определённых организаций набирает обороты. За выходные к ней присоединились ещё 35 предприятий в различных сферах бизнеса. А список региональных участников пополнили предприятия Екатеринбурга и Канска.

Сам Коновалов продолжает публиковать посты о ходе акции. Зашифровав в изображении QR-кода послание без адресата отправиться в определённое место, Коновалов выложил очередной агитационный постер и добавил к нему стих собственного сочинения.

«Ты с кодом — значит ты свободен. Пусть ненадолго, не на век. Без кода — ни на что не годен. Бесправный НЕДОЧЕЛОВЕК», — пишет Коновалов.

Также на днях появилась информация о том, что Смольный готов отменить ограничения, касающиеся проверки иммунных сертификатов. Такая мера может быть предпринята в случае улучшения эпидобстановки в Петербурге. Однако позже появилось опровержение этой информации. К тому же заболеваемость в Петербурге вновь стремительно растёт.