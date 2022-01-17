Иркутск, 17 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Чувствительность нейтринного телескопа в водах Байкала увеличится на 50% после установки 2100 пермаллоевых экранов для датчиков, которые в 2022—2023 годах изготовит Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Байкал

Нейтринный телескоп представляет собой сеть из нескольких тысяч оптических регистраторов, которые погружаются в Байкал на глубину около километра, где ведется регистрация нейтрино высоких энергий.

Уникальной особенностью этих частиц является способность проходить астрономические расстояния без изменения направления движения и тем самым доносить сведения из самых отдаленных уголков Вселенной.

Чистота байкальской воды позволяет не только улавливать нейтрино, но и с большой точностью определять источник их возникновения.

«Ростех с 2016 года участвует в изготовлении экранов для датчиков обсерватории. Они производятся из специального пермаллоевого сплава, который помогает избежать искажающих воздействий магнитного поля Земли на детекторы. Чтобы экраны приобрели необходимые свойства, при их отжиге требуются вакуумные печи достаточно большого объема. За это время мы поставили свыше 3800 изделий», — пояснил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Чувствительный объем Байкальского глубоководного нейтринного телескопа растет ежегодно на два кластера, или более 600 оптических регистраторов. Планируется, что к 2024 году он достигнет объема в 1 кубический километр, а его эффективность в улавливании нейтрино значительно вырастет.

Как сообщало ИА REGNUM, нейтринная обсерватория эксплуатируется международной коллаборацией «Байкал», куда входят Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, Иркутский и Московский государственные университеты, Институт ядерной физики Академии наук Чехии, Братиславский университет, а также ряд других отечественных и зарубежных научных организаций. В конце декабря 2021 года телескоп зарегистрировал нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик.

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