Мадрид, 17 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи в Мадриде планируют подтвердить свое сотрудничество в целях активизации инициатив социал-демократического проекта в Евросоюзе по преодолению социальных и экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

Санчес примет Шольца во Дворце Монклоа, где проведет с ним встречу и обед, после чего они выйдут к журналистам, чтобы рассказать об обсуждаемых вопросах.

Помимо этого, стороны планируют затронуть проблему бездомных людей.