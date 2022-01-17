Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники АО «Балтийский завод» (входит в ОСК), которые не получили QR-код о вакцинации или перенесенном в течение шести последних месяцев COVID-19, либо медотвод от прививки, не смогли попасть на свои рабочие места утром в понедельник, 17 января. Перед проходными работодатель установил лабиринт из ограждений и усилил охрану. Об этом сообщают сотрудники судостроительного предприятия, на котором, в частности, строятся крупнейшие в мире атомные ледоколы.

Vk.com/balt_zavod Ограничения на вход в «Балтийский завод» по QR-кодам в эпоху панедмии.

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Vk.com/balt_zavod Кордон перед входов на КПП «Балтийского завода» (цитата группы «ВК» Подслушано «Балтийский завод")

Накануне профсоюз Балтийского завода оповестил судостроителей, что с 17 января вступает в силу приказ о недопуске на территорию сотрудников и сторонних лиц без QR-кодов. Ранее ИА REGNUM сообщало, что распоряжение гендиректора завода было издано еще в ноябре 2021 года. В нем говорилось, что все сотрудники и арендаторы, которые трудятся на территории завода, обязаны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод.

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«Возможны столкновения между работниками и охраной предприятия. Все это потому, что руководство АО «Балтийский завод» намерено начать пропускать людей только по QR-кодам. При этом надо понять, что тут работают две-три тысячи человек», — предупредили сотрудников профсоюзные активисты.

Вместе с тем они отметили, что на территории АО действует жесткая система пропусков. Кроме того, начальники цехов получили списки людей, кто вакцинировался, а кто нет.

Vk.com/balt_zavod Ограничения на вход в «Балтийский завод» по QR-кодам в эпоху панедмии.

«Все QR-коды уже были собраны и пропуска невакцинированных были заблокированы. Зачем еще дополнительно к нормальной пропускной системе добавлять проверку QR-кодов отдельно на проходной — непонятно, — подчеркнули в профсоюзе, указав, что в понедельник ожидается легкий мороз. — Людям придется стоять в очереди, не у всех нормальные телефоны, а также не все будут готовы к этой процедуре и не всем она понятна. За опоздания возможны лишения премий и увольнения».

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского завода, ограничение на вход установлено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции внутри предприятия. Таким образом, нестабильная эпидемиологическая ситуация в городе вынудила руководство завода ввести эти ограничения.

«Несмотря на то, что вакцинация — добровольное решение каждого, директор завода несет прямую ответственность за каждого сотрудника. Если на территорию завода попадут те, кто распространяет инфекцию, то они являются угрозой для тех, кто сделал прививку и хочет остаться здоровым и живым», — подчеркнули в пресс-службе.

Что касается лабиринта из ограждений, которые появились накануне перед входом на проходную, то это сделано специально, чтобы выстроить большое количество людей в очередь и не создавать толпу.

Vk.com/balt_zavod Полицейские следят за порядком на входе у КПП «Балтийского завода» (цитата группы «ВК» Подслушано «Балтийский завод")

«Это сделано специально на случай, если бы все одновременно пришли. Так как мы заранее предупреждали, что будут какие-то сложности с проходом, то люди пришли раньше, и никаких толкучек не было», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе завода, указав, что все те, кто не предоставил данные о вакцинации или не имел на руках нужных документов, просто не пришли на работу.

Отметим, сотрудники Балтийского завода сообщили в социальных сетях, что утром 17 января вдоль Косой линии стоят автомобили полиции, но никого не останавливают. Судостроители смогли без проблем пройти на территорию завода, не простояв в очереди.

«На Транспортной прошли в 05:40 мск без предъявления кодов, в обычном режиме. Видно, что кто предъявлял копию кода начальству, автоматом проходит. Непонятно, для чего тогда «лабиринт», — написал один из сотрудников в неофициальной группе завода.

«В 05:30 утра прошёл спокойно, народу еще не было, кьюаркод никто не требовал… Единственное что было — конструкция перед проходной, заставляющая делать зигзаги, как перед входом на Арену», — отметил другой сотрудник Денис К.

«Предлагаю при наличии очереди на проходной, чтобы не замёрзнуть, голосить всем вместе: мужчинам — «бе-е-е-е», женщинам и девушкам — «ме-е--е-е» до прохода через турникеты. Наша сила — в единстве! Пусть начальство знает, что имеет дело с организованными массами трудящихся», — предложил сотрудник Алекса Б.

«Два микроавтобуса полиции у центральной проходной, один на Кожевенной, — отметил пользователь сети и судостроитель Кирилл К. — Начальники цехов стоят перед проходными, видимо для того, чтобы быстро выявлять среди буйных своих подчинённых».