Калуга, 17 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области наступивший 2022 год богат значимыми юбилейными и памятными датами, сообщил 17 января министр культуры области Павел Суслов.

Admoblkaluga.ru 2022 год назначен Годом культурного наследия народов России

На днях калужане провели торжества по случаю 300-летия прокуратуры России. Активное участие Калужская область примет в праздновании 350-летия со дня рождения Петра I, отметит Год культурного наследия народов России — в соответствии с указами президента России. В числе отмечаемых исторических событий регионального уровня — 5 июля — День образования Калужской области, 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. В 2022 году исполняется 560 лет с начала правления Ивана III, результатом которого стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр единого Русского государства.

Наступивший год насыщен юбилеями со дня рождений великих деятелей российской науки и культуры. Разработан областной план мероприятий по празднованию 165-летия со дня рождения Константина Циолковского. Космическая тема будет продолжена в рамках празднования 65-летия запуска первого в мире искусственного спутника Земли.

Пройдут праздничные и просветительские мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения русского адмирала, уроженца калужского края ИванаУнковского, 125-летию со дня рождения АлександраЧижевского, 130-летию со дня рождения МариныЦветаевой, 130-летию со дня рождения КонстантинаПаустовского.

В 2022 году со дня образования Калужского объединенного музея-заповедника исполнится 175 лет, а Калужский областной драматический театр отпразднует 245-летие. Ключевым музыкальным событием года станет XXV юбилейный международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», включённый в Национальный календарь событий Российской Федерации и являющийся на сегодняшний день одним из крупнейших гитарных форумов планеты.

«Полный список юбилейных и памятных дат на 2022 год размещен на официальном сайте Калужской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского», — подчеркнул Павел Суслов.