Москва, 17 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Нефть 14 января вернулась к росту после кратковременного отката, обновив максимумы и превысив отметку $86 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Нефть марки Brent завершила подъемом четвертую неделю подряд. Сегодня, 17 января, котировки передвинули вершины октября 2018 года до зоны $86,60 долларов и в случае нарушения целостности отметки $86,70 коснется максимальных с 2014 года уровней.

Формирование сигналов перекупленности не смущает игроков — покупатели продолжают атаковать, толкая цены к новым долгосрочным пикам.

Также они игнорируют неуверенный внешний фон из-за растущей угрозы «Омикрона», который был обнаружен в китайской столице, заставив Пекин ужесточить условия въезда в город на минувших выходных.

С другой стороны, свежие данные показали, что ВВП КНР в IV квартале 201 года превысил прогнозы, что отчасти поддержало рынок нефти и выступило своего рода противовесом сообщениям о намерении Поднебесной запустить продажу нефти из резервов в конце месяца.

Тем временем пятничные данные показали, что на прошлой неделе число активных буровых в США подскочило сразу на 11 единиц, до 492 штук. Эту новость трейдеры тоже благополучно проигнорировали, отчасти ухватившись на сокращение добычи в Штатах на прошлой неделе.

В течение дня торговая активность обещает быть невысокой в связи с праздничным днем в США, где акции торговаться не будут.

Спрос на риск на данный момент выглядит не лучшим образом, а значит, невзирая на перекупленность, в случае улучшения настроений инвесторов Brent вполне может добраться до октябрьских максимумов 2014 года», — предполагает эксперт.

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