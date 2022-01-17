Горно-Алтайск, , 09:55 — REGNUM В столице Республики Алтай в 2021 года к врачам из-за укусов собак обратились 182 местных жителя. Это на 20 случаев больше, чем в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Злая собака (сс) freegr

При этом горожане ежедневно пишут о безнадзорных животных на территории города.

«Все обращения направляются организации, осуществляющей отлов. Но, к сожалению, это не всегда эффективно», — отметили в мэрии.

Впрочем, не всегда подобные операции заканчиваются удачно, поскольку жители зачастую не указывают адрес, где видели собаку. В связи с этим чиновники призвали граждан звонить, что позволяет службам отлова реагировать оперативно.

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