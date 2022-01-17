Москва, 17 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Техника с зарубежными процессорами может получить допуск к госзакупкам, а это угрожает нацбезопасности, считает разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» — компания «МЦСТ». Об этом сообщает 17 января РБК.

ColiN00B Процессор

В компании раскритиковали проект изменений в постановление правительства о «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Гендиректор МЦСТ Александр Ким в письме в Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минцифры указал, что документ противоречит Доктрине информационной безопасности, утверждённой президентом России летом 2021 года, а также Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.

Проект поправок разработал Минпромторг. Предлагается по баллам оценивать технику, которая может попасть в реестр российской радиоэлектронной продукции, а также отложить до 2024 года обязательное использование отечественных процессоров.

По словам Кима, новые правила обеспечат допустимый проходной балл для техники без российских процессоров и без обязательного монтажа в России материнских плат. За счёт произведённых в России второстепенных электронных модулей можно будет набрать недостающие баллы.

При этом спрос на отечественные процессоры резко упадёт, так как они не будут обязательными. На складах останутся запасы процессоров и комплектующих на более чем $20 млн, предупредил глава МЦСТ.

«Ослабление требований облегчит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей <…>. Продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру», — отмечает Ким.

Это напрямую угрожает национальной безопасности России, ведь в целом ухудшится информационная защищенность цифровой экономики, полагает он.

Ким предлагает поправки в действующее постановление не вносить, а для российской продукции с иностранными процессорами ввести отдельный сегмент «локализованная продукция» без допуска к тендерам владельцев критической информационной инфраструктуры.

Включение компьютеров на зарубежных процессорах в реестр, пояснили в МЦСТ, означает уязвимость госорганов и всей критической информационной инфраструктуры перед кибератаками «без перспектив улучшения ситуации».

В Минпромторге сообщили, что указанный проект постановления правительства проходит стадию межведомственного согласования.

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