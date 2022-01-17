Волгоград, , 10:19 — REGNUM Более 450 детей-сирот получили новые квартиры в 2021 году в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе администрации региона.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для новосёлов приобретают однокомнатные квартиры с отделкой под ключ, оборудованные кухонными плитами и новой сантехникой, приборами учёта коммунальных ресурсов. До предоставления собственного жилья дети-сироты могут временно проживать и оформить прописку в манёвренном спецжилфонде — за 2021 год такой возможностью воспользовались 85 человек. В целом, благоустроенные квартиры получили 452 жителя региона из числа детей-сирот.

В 2022 году уже заключено 28 государственных контрактов на приобретение жилья для этой категории лиц.

По данным прокураторы региона, на 1 июля 2021 года на учёте состояло 6 795 детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.