Кливленд, США, , 09:54 — REGNUM Американский профессиональный баскетболист Джарретт Аллен, выступающий за команду «Кливленд Кавальерс», попросил включать на матчах музыку из игры The Legend of Zelda после каждого забитого мяча. Об этом пишет издание Kotaku.

Баскетбол

Аллен является большим фанатом франшизы The Legend of Zelda, а своей самой любимой игрой в серии он называет The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Теперь на матчах с его участием после каждого забитого мяча играет знаменитый «секретный звук», который игроки обычно слышат после решения сложной головоломки или обнаружения скрытой области.

Kotaku отмечает, что подобный выбор звука не является чем-то необычном для профессионального баскетбола. Раньше на матчах НБА после забитых мячей проигрывался звук получения монет из игр о Марио.

